Het is de drukste kerstvakantie ooit geweest in Brugge, met bijna 700.000 bezoekers. Dat blijkt uit onderzoek van mobiele telefoniegegevens van Proximus.

Er waren in de hele eindejaarsperiode 15 topdagen met meer dan 40.000 bezoekers, vorig jaar waren er dat 12. Op 28 december kwamen de meeste mensen: 60.000. En dat is een nieuw record. Tussen eind november en 6 januari zijn 1,4 miljoen bezoekers naar Brugge gekomen. En dat is net iets minder dan in het jaar ervoor.