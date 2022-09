Reden is natuurlijk het bijzonder goede zomerweer waarbij heel wat toeristen afzakten naar de kust. Vorige zomer was het weer heel wat minder en door corona waren er in 2020 heel wat regels waardoor het een stuk minder druk was aan zee. Opvallend is het hoge aantal drenkelingen bij de interventies: 35 keer moesten de reddingsdiensten uitrukken voor mensen in nood in het water. In de zomer van 2021 was dat maar 9 keer.