De vuurwerkwinkel in Marke wordt de hele dag overrompeld. Kopers komen zelfs vanuit Nederland naar Kortrijk afgezakt, omdat ze hier met echte vuurwerkmakers kunnen overleggen.

Maar veel kopers steken slechts zelden vuurwerk af, hooguit één keer per jaar, waardoor ze dus weinig ervaring hebben. Het doet er trouwens niet toe of je ervaren bent of niet: iedereen moet elementaire veiligheidsmaatregelen nemen. Zo steek je vuurwerk best af in een open ruimte, zoals een weide bijvoorbeeld.