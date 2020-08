Drukke stranden, en dus veel afval

De meerderheid van de mensen dumpt hun afval gelukkig in de vuilnisbakken. Oostende heeft deze zomer 30 extra mensen aangeworven om het strand op te ruimen. En dat is in deze periode zeker geen overbodige luxe. Op gewone zomerdagen halen de stadsdiensten gemiddeld 9 ton afval van het strand op. Maar de voorbije dagen was dat 12 ton per dag.

20 op 24 uur zijn stadsdiensten aan het werk om alles proper te maken. En daarnaast gaan elke avond tal van vrijwilligers op pad om een stuk strand opruimen.

Gerichte acties tegen sluikstorten

Regelmatig houden politiemensen in burger een oogje in het zeil. Bij 2 controles werden de voorbije dagen in totaal 36 boetes uitgeschreven voor mensen die hun afval zomaar op het strand achterlaten.

Bjorn Anseeuw, schepen van netheid in Oostende: "We willen eigenlijk mensen belonen die het goed doen, door ze niet te laten opdraaien voor het gedrag van mensen die het niet goed doen. En dus hebben we inderdaad ingezet op heel gerichte acties tegen sluikstorten en de politie werkt daar hard aan mee. En dat werpt zijn vruchten af. Mensen die denken dat ze alles kunnen laten rondslingeren, die slingeren wij graag op de bon. En dat gebeurt nu ook."