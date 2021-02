Drukke krokusvakantie voor lokale politie aan de grenzen

Zaterdag aanstaande start voor veel Belgen de krokusvakantie. Toch zijn niet-essentiële reizen van en naar België nog tot 1 april verboden. "De lokale en federale politie zal daarom controleren aan de grenzen via enkele gestructureerde acties en gerichte patrouilles", bevestigt Paelinck. "Wie een overtreding maakt, krijgt per persoon een boete, en wordt teruggestuurd."

Uitzonderingen

De politie baseert zich in haar controles volledig op het ministerieel besluit. "Voor de uitzonderingen, zoals grensarbeiders of reizen omwille van dwingende gezinsredenen, stelt zich dus geen probleem", aldus Paelinck. Ook "reizen als onderdeel van het dagdagelijks leven van grensgemeenten en grensregio's" is een van die uitzonderingen. Over wat al dan niet tot het dagdagelijks leven behoort, zou discussie kunnen ontstaan, maar Paelinck stelt gerust: "Grenszones weten perfect wat tot de dagelijkse gang van zaken behoort. Wij leven hier ook." Reizen binnen België is echter wel nog toegestaan. Het belooft voor de lokale politie dus een zeer drukke krokusvakantie te worden.