Druk vrachtverkeer in Zeebrugge door staking in Frankrijk

Het is bijzonder druk met vrachtverkeer in de haven van Zeebrugge.

Dat laat de federale politie weten die vraagt om de buurt te vermijden.

"Reden is wellicht een staking de havens van Duinkerke en Calais in Frankrijk tegen de pensioenplannen. Daardoor worden Franse schepen en vrachtwagens naar hier afgeleid om vanuit Zeebrugge de oversteek te maken naar Groot-Brittannië. We vermoeden dat die drukte de komende dagen blijft duren", zegt Sarah Frederickx van de Federale politie.

Als de rederijen extra schepen zullen inzetten, dan zal de hinder verminderen.