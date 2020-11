Druk op ziekenhuizen nog nooit zo hoog

In de Sint-Jozefskliniek in Izegem ligt de dienst Intensieve Zorgen voor 60% vol. En de stijging zet zich door.

De druk op het ziekenhuis en het personeel is nooit zo hoog geweest, ook niet in de eerste Covid-golf. Ook het ziekenhuis moet zich reorganiseren om zich aan de situatie aan te passen, waarbij vooral extra plaats gemaakt wordt voor coronapatiënten. Niet-dringende zorgen en operaties moeten nu even wijken. "Op vandaag lukt dat nog allemaal, maar we voelen zo dat de grenzen bereikt worden," zegt directeur Bernard Ceriez. "Ook bij ons personeel is er een ziekteproblematiek. Het is constante dagelijkse zorg om alles rond te krijgen".

Uitwisseling van patiënten

Op de corona-afdeling liggen zowel jonge als oudere patiënten. De Sint-Jozefskliniek maakt deel uit van het E17-netwerk van ziekenhuizen, waarbij patiënten van andere ziekenhuizen hier opgenomen kunnen worden. "In ons geval hebben we al één Brusselse patiënt gehad, die momenteel op intensieve zorgen ligt. Maar we hebben in eerste instantie de afspraak om binnen de ziekenhuizen van ons netwerk E17 patiënten uitwisselen als het nodig is". De Sint-Jozefskliniekwil open blijven voor bezoekers, maar dringt wel aan op 1 contact per patiënt, wat voor heel wat families niet evident is.

