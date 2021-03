Druk op ziekenhuizen neemt opnieuw sterk toe

Het totale aantal komt daarmee op 74, van wie er 14 op intensieve zorgen worden behandeld. Die afdeling wordt ook uitgebreid. De jongste patiënt nu is er amper 32, hij is zwaar ziek.

Lockdown

En ook bij AZ Delta klinkt de roep naar een strengere lockdown steeds luider. Lieven Wostyn, medisch directeur AZ Delta: "De situatie wordt toch weer wat angstaanjagend. We hebben op dit ogenblik 74 patiënten opgenomen in AZ Delta waarvan 14 op intensieve. We zitten in fase 1B, en dat wil zeggen dat we in feite 30 intensieve bedden dienen beschikbaar te houden voor COVID-patiënten. En dat wil ook zeggen dat er extra personeel zal ingezet worden op intensieve."

De toename is onder meer te wijten aan de meer besmettelijke varianten van het coronavirus en aan het feit dat velen het niet zo nauw meer nemen met de voorzorgsmaatregelen, klinkt het. En dus moeten die opnieuw strenger. "Ik denk dat we naar een verstrenging van de maatregelen moeten. Minder contacten, meer thuiswerk. Sociale afstand, veel meer maatregelen."

Personeel

Het personeel van de afdeling intensieve zorgen is net vandaag in de bloemtjes gezet, om hen te bedanken voor de inspanningen van het voorbije jaar. En ook zij zien de derde golf met een klein hartje tegemoet.