Druk op intensieve zorgen door COVID het grootst bij ons

In België is op dit moment 16 procent van het aantal bedden op intensieve zorgen ingenomen door COVID-patiënten. In West-Vlaanderen is dat 20%. Dat blijkt uit het epidemiologisch rapport van gezondheidsinstituut Sciensano.

In totaal zijn er in de Belgische ziekenhuizen 1.992 bedden op intensieve zorgen. Onafhankelijk van de bezettingsgraad moeten ziekenhuizen permanent 15 procent van het aantal reserveren voor bevestigde COVID-19-patiënten. Op dit moment zijn in ons land 315 bedden op intensieve zorgen bezet door een COVID-patiënt, wat overeenkomt met 16 procent van het totale aantal beschikbare ICU-bedden. Ter vergelijking: in de tweede week van november waren bijna drie op de vier intensieve bedden ingenomen door COVID-patiënten, tijdens de piek van de eerste golf was dat 64 procent.

In West-Vlaanderen is de druk op de intensieve zorgen op dit moment het grootst. Daar zijn 44 van de 221 ICU-bedden (20 procent) ingenomen door een patiënt met COVID-19. Henegouwen (19 procent) en Limburg (18 procent) vervolledigen de top drie. In twee provincies zijn minder dan 1 op de 10 beschikbare bedden ingenomen door een COVID-patiënt. In Namen zijn 8 van de 97 bedden bezet (8 procent), in Vlaams-Brabant 12 van de 139 (9 procent).

