Druk op boekenbeurs voor Dominique Biebau

Vandaag en morgen maken wij ook tijd voor de boekenbeurs in Antwerpen. Die is alvast goed gestart voor Dominique Biebau. De Waregemnaar kreeg op de openingsdag de Hercules Poirotprijs voor zijn thriller ‘Russisch voor beginners’.

Biebau krijgt een geldprijs van 5.000 euro.

Het is de eerste keer dat de 42-jarige Dominique Biebau de Hercule Poirotprijs wint. Biebau is aan zijn tweede misdaadroman toe, na "IJslands Gambiet" uit 2015. In 2013 bracht hij ook al de politieke satire "Trage Wegen" uit, die hem een nominatie voor de Debuutprijs opleverde, en in 2010 won hij de Ward Ruyslinckprijs voor Kortverhalen. Biebau is daarnaast leraar Engels en Nederlands in een middelbare school.

"Russisch voor beginners" vertelt het verhaal van een man die een avondcursus Russisch volgt, daar een koppel leert kennen en met hen op grottenavontuur naar Siberië trekt. Er zijn zowel spanningen tussen de drie als met de leraar van de cursus. "Dit wonderlijk spitsvondig misdaadverhaal vol aforismen, oneliners en onderkoelde humor spiegelt zich aan Agatha Christie", stelt de jury van de Hercule Poirotprijs. "Je weet vanaf het begin wie het gedaan heeft, maar is dat wel zo?"

Vanaf dag één was het zo voor Dominique Biebau alvast aardig druk tijdens het signeren. En ook aan de boekenstand van Bruggeling Bart Moeyaert, de winnaar van de Nobelprijs voor jeugdliteratuur, was het aanschuiven.