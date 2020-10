In heel wat supermarkten was het razend druk druk maar dat betekende niet dat de klanten extra voorraden insloegen.

Dat was ook zo in het Colruytfiliaal in Izegem. In tegenstelling tot de eerste lockdown was voorlopig nog geen sprake van een enorme meerverkoop. De klanten vertrouwen erop dat de winkels open blijven en de rekken gevuld. Toch was de voorraad van bijvoorbeeld toiletpapier ferm aan het slinken. Dus toch een beetje hamstergedrag, toch voor bepaalde producten.