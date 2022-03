En dat stof is niet zo onschuldig, want je kan het vergelijken met een laagje schuurpapier met een heel fijne korrel. Het saharastof wegwrijven kan de koetswerklak beschadigen, wegspoelen met veel water is de enige oplossing. Voor carwashes was het dan ook een heel drukke dag.

Het saharastof is intussen uit de lucht gespoeld. De komende dagen blijft het overwegend zonnig en droog. De lente is ook in 't land, en dan moet de wagen blinken.