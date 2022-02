Druk bij brandstofhandelaars

Het is druk bij de brandstofhandelaars. Veel mensen slaan hun voorraad al in voor volgende winter omdat ze vrezen dat de prijzen nog meer zullen stijgen.

De oorlog in Oekraïne drijft de prijs van stookolie nu al tot net geen euro per liter en niemand weet hoe het verder zal evolueren. Brandstofhandelaar Koen Roose uit Zwevegem heeft het in elk geval druk.

Vijf vrachtwagens van brandstofhandelaar Koen Roose rijden een heel stuk van de provincie en zelf Noord-Frankrijk af om brandstof te leveren. Ook al zit de winter er bijna op, toch lopen de bestellingen vlot binnen.

Veel mensen kiezen dus nu liever het zekere voor het onzekere en aarzelen niet om te bestellen.