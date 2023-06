Uiteindelijk is het verschil met een gemiddeld of normaal jaar maar een achttal dagen. Wijnbouwer Martin Bacquaert: "Op dit moment is het warm en droog. Het is zeker nog niet te droog, want de watervoorraden in de grond zijn goed aangevuld geweest in het voorjaar. Het seizoen ziet er op dit moment goed uit en we duimen voor een zomer zonder al te grote extremen in temperaturen of neerslag."

De start van pluk is voorzien voor begin oktober.