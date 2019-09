In het wijngoed Monteberg van de familie Six in Heuvelland wordt de druivenpluk vandaag afgerond. “Het wordt tijd dat de druiven binnen zijn,” zegt wijnboer Ward Six.

Het slechte weer van vorige week gooide net geen roet in het eten. “Gelukkig investeerden we in een oogstmachine. Vorige week, tussen de buien door, hebben we kunnen oogsten. Vandaag moet alles binnen zijn,” aldus Ward Six.