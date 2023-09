Druivenpluk is volop bezig, en de oogst is goed

De druivenpluk is volop bezig en wijnbouwers in West-Vlaanderen spreken van een goede oogst, ondanks de kwakkelende zomer.

Dat bevestigen ook de eigenaars van domein de Kouterhoeve uit Moorslede. Hun wijngaard is anderhalve hectare groot en telt 7.000 wijnstokken. Het is er dezer dagen alle hens aan dek. Ze moeten een week eerder plukken dan voorzien. Het goeie weer in september heeft blijkbaar veel goed gemaakt. Linsey Debosschere: "Bij veel wijngaarden was de ziektedruk groot. Maar omdat het bij ons heel kleinschalig is, hebben we dat van dichtbij kunnen volgen en onder controle kunnen houden. Dus naar opbrengst toe kunnen we echt niet klagen. Het ziet er zeker goed uit en de kwaliteit van de druiven ook."

Geschikte grond

Wijnbouw kennen we vooral van Heuvelland, maar intussen worden zowat overal in de provincie druiven gekweekt. Kris Verbrugge: "Elke grondsoort is geschikt om druiven te kweken. Dus ook de grond in Moorslede. Hier zitten we op een zandleemsoort. Licht hellend. Er blijft geen water staan. Alles is perfect om druiven te kweken."

Kris en Linsey startten 5 jaar geleden met de aanleg van de wijngaard. Na drie oogsten kunnen ze eindelijk één van hun vier wijnsoorten bottelen en verkopen: de rosé. "We hebben ervoor gekozen om de merknaam van de Kouterhoeve te behouden. Dus domein De Kouterhoeve. En we zullen ook de naam van de druivensoort vermelden op het etiket. Dus voor de rosé zal dat pinot noir rosé zijn."

B&B De Kouterhoeve

Kris en Linsey zijn hobbytelers, ze hebben beiden een andere fulltime job en baten ook een B&B uit, vlakbij de wijngaard. Binnenkort kunnen hun gasten als eerste de pinot noir rosé de Kouterhoeve proeven.