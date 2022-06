Drugszorg gecentraliseerd in Roeselare

Wie een drugprobleem heeft en hulp zoekt kan in Roeselare voortaan op één adres terecht. Vroeger zaten de verschillende werkingen verspreid over de stad. De vestiging is één van de zes antennepunten van vzw Kompas in de provincie.

Naast de ambulante begeleiding zijn er bijvoorbeeld ook wekelijks vrije inloopmomenten voor medische consultaties. En dit is ook de de uitvalsbasis voor Kompas aan Huis dat op bezoek gaat bij minderjarigen en ook voor Dodo, uniek in de provincie. Hannelore Sanders, Ambulante drughulpverlening Kompas: "Dat is dus aan huis gaan bij zwangere vrouwen of bij jonge gezinnen waarbij de ouders drugs gebruiken en echt wel een goeie ouder willen zijn. Als ouder is het niet zo evident om daarmee naar buiten te komen. De schrik is ook enorm om bijvoorbeeld niet meer voor je kind te mogen zorgen. Een één-op-één begeleiding met iemand die je kan vertrouwen kan een groot verschil zijn. Hier hebben we het geluk dat stad Roeselare echt wel de meerwaarde ervan inziet en dat wil financieren."

Een team van veertien mensen onder wie ook een dokter en psychiater biedt hier jaarlijks hulp aan zo'n 400 mensen uit Midden-West-Vlaanderen en die zijn heel divers. "Je hebt enerzijds die mensen die passen in dat typische plaatje van iemand met een verslaving: foute vrienden, verkeerde opvoeding. Maar je hebt dus ook de hardwerkende zelfstandigen die dan in het weekend uitschuivers maken."

Kompas heeft ook vestigingen in Kortrijk, Menen, Waregem, Ieper en Torhout. Goed voor jaarlijks zo'n 2000 dossiers. Maar eigenlijk is de nood veel hoger, zo is in Roeselare een wachtlijst van meer dan een half jaar.