Drugsrunners veroordeeld tot 18 maanden cel

Twee jongemannen uit Rotterdam zijn vrijdag in de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld voor drugsbezit. Beiden kregen een celstraf van achttien maanden, waarvan tien maanden effectief en de rest met uitstel. Ze moeten ook een boete betalen.

De mannen van achttien en negentien jaar werden in september betrapt op de parking van het tankstation langs de E17 in Marke. Ze gedroegen zich erg zenuwachtig. De politie, die bezig was met een gecoördineerde actie tegen mensenhandel aan het tankstation, besloot om hun wagen te doorzoeken. Daar troffen ze vijf kilogram heroïne, verschillende wapens en munitie aan.

Volgens het parket ging het om drugsrunners die vanuit Nederland op weg waren naar Frankrijk. De twee mannen kregen vrijdag van de Kortrijkse strafrechter elk een celstraf van achttien maanden en een boete van 48.000 euro, beide straffen deels met uitstel.