Drugslabo gevonden in Zwevezele

In Zwevezele heeft de politie een drugslabo ontdekt in de Lichterveldestraat.

De Civiele Bescherming en de politie vielen dinsdagochtend binnen aan de garageboxen van residentie Poorthof. Daarboven is een opslagruimte die regelmatig verhuurd wordt. De inval was onderdeel van een grootschalig onderzoek van het parket van Oudenaarde. Er is op meerdere plaatsen binnengevallen, vooral in Oost-Vlaanderen en het Pajottenland. (lees verder onder de foto)

Meerdere arrestaties

De politie bevestigt dat er een drugslabo is gevonden in Zwevezele, maar geeft voorlopig niet meer uitleg. In de buurt zijn wel geregeld auto's met Nederlandse nummerplaat gezien. Naar verluidt zijn meerdere mensen opgepakt tijdens de politie-acties, maar of er ook in Zwevezele mensen zijn opgepakt is onduidelijk.

Een buurtbewoonster vertelt wat ze zag: "'s Ochtends rond 5.30 uur zag ik allemaal blauwe zwaailichten van de politie. Die kwamen naar buiten met blauwe vaten", vertelt Anny. "Regelmatig zag ik dat de vensters daar openstonden, maar we wisten niet wat er daar gaande was. Ook vooral 's nachts zagen we auto's, met Nederlandse nummerplaten. Wat raar is, want er wonen hier alleen maar oudere mensen."