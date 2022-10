Drugslabo aangetroffen in Handzame

Het parket bevestigt dat er vrijdagmiddag in Kortemark een drugslabo is ontdekt tijdens een gewapende inval. Het drugslabo werd per direct gesloten en bij de interventie werden twee mannen opgepakt.

Gisteren werd in de Handzamestraat in Kortemark een groot drugslabo aangetroffen. Een team van speurders, ondersteund door de gewapende lokale politie, viel een lokale boerderij binnen. In de loods werd er een grote hoeveelheid synthetisch materiaal ontdekt.

Onderzoek loopt nog

Tijdens de inval werden twee mannen gearresteerd, vermoedelijk gaat het om de huurders van de loods. Het onderzoek wordt nu verder gezet. De eigenaars van de loods, een koppel uit Kortemark, was niet op de hoogte van het drugslabo of de activiteiten binnen de loods. Voorts wil het parket in het belang van het onderzoek nog geen commentaar geven.