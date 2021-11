Drugsdealer die Wevelgemnaar neerschoot krijgt vijf jaar cel

De correctionele rechtbank van Kortrijk heeft een Franse drugsdealer veroordeeld tot vijf jaar cel. De dealer had in januari een man uit Wevelgem beschoten met een jachtgeweer.

De feiten dateren van 12 januari 2021. Een 38-jarige man is toen neergeschoten in de Spoorwegstraat in Wevelgem. De man wilde twee gram heroïne op krediet kopen, maar dat zag zijn dealer niet zitten. Wat later werd het slachtoffer door het raam van zijn studio neergeschoten met een jachtgeweer. De bewoner van het appartement werd zwaar bloedend aangetroffen en in het raam zaten twee kogelgaten.

Franse nummerplaat

Het slachtoffer raakte gewond aan het hoofd en verloor veel bloed, maar de verwondingen waren eerder oppervlakkig. In het ziekenhuis stelden artsen vast dat de man niet minder dan vijftig hagelbolletjes in zijn hoofd kreeg. "Een getuige verklaarde dat hij kort voor de geweerschoten een discussie had gehoord tussen het slachtoffer en een andere man in het Frans", zegt de procureur tijdens het proces. "Daarna zag hij iemand uit het raam van het appartement klimmen en in een Citroën met Franse nummerplaat springen."

Het slachtoffer zou geprobeerd hebben om twee gram heroïne op krediet te kopen, maar dat was tegen de zin van zijn Franse dealer en er ontstond een schermutseling. Op de heuptas van de beklaagde werden kruitsporen aangetroffen. Aanvankelijk was de dader spoorloos, maar later werd hij herkend door getuigen.

Excuus

De advocate van de beklaagde suggereerde dat een andere dealer het gemunt had op de drugsverslaafde zijn bovenburen, en per ongeluk een verdieping lager het slachtoffer had geraakt, maar daar hechte de rechter weinig geloof aan. "U bent de enige die in aanmerking komt om de potentieel dodelijke schoten te lossen", zo zei de rechter.

Het openbaar ministerie had een celstraf van vier jaar gevorderd en de rechter deed er nog een jaar bovenop. De Fransman krijgt een celstraf van 5 jaar, waarvan 40 maanden effectief. Aan het slachtoffer werd 1 euro provisionele schade toegekend. Een deskundige moet bepalen wat de schade voor het slachtoffer is.

