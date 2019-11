Drugsdealer betrapt in Anzegem

Een anonieme patrouille zag woensdag een drugsdeal gebeuren tussen de bestuurder van een auto en een wandelaar. Dat was op de parking van sporthale Torrebos in de Landergemstraat.

Huiszoeking

De politie hield de twee tegen. De bestuurder, een man uit Vosselaar, had vijf gram wiet op zak. De wandelaar was een man van 29 uit Anzegem, had vijftig euro op zak. Er is bij de Anzeegemnaar een huiszoeking gehouden, en daar vonden ze twee kilo wiet, 20 speedpillen en materiaal voor het verdelen van drugs in verhandelbare hoeveelheden.

De Anzegemse dealer is opgepakt, hij verschijnt vandaag voor de onderzoeksrechter.