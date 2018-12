Drugsbende kweekt cannabis boven cafés

In een grote drugszaak hebben dertien mannen zich dinsdag voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor hun rol bij tal van cannabisplantages, onder andere boven cafés in West-Vlaanderen. De kopstukken riskeren een celstraf van 2 jaar tot 36 maanden.

De bende kweekte onder andere cannabisplanten in het café 't Belfort in Tielt en De Passage in Maldegem. In een loods in Otegem werden ook honderden planten aangetroffen.

Enkele Belgen werden benaderd om de cafés uit te baten terwijl de instructies uit Nederland kwamen. De meeste beklaagden wijzen in de richting van een 42-jarige Nederlander die in Alicante woont. Hij kon volgens zijn advocaat niet aanwezig zijn in de rechtbank, omdat hij in Spanje verwikkeld is in een andere drugszaak.

Samen met 55-jarige Nederlander uit Zoom zou hij de spilfiguur zijn in het drugshandeltje. De anderen leverden hand-en-spandiensten. Zo zou de schoonzoon van een kopstuk de zaakvoerder zijn van de winkel waar aarde en voeding voor de planten werd gekocht. Vier andere Nederlanders uit Zoom en Terneuzen maakten deel uit van de karweiploeg en stonden in voor het onderhoud van de plantages in België.

De kopstukken riskeren een gevangenisstraf van 2 jaar tot 36 maanden, voor de anderen vorderde het Openbaar Ministerie straffen tussen een jaar en 15 maanden. De zaak wordt voorgezet op 15 januari.

Lees ook: