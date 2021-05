Drugs, verboden wapen en cash geld in beslag genomen in De Panne, drie gearresteerd

De politie van de zone Westkust heeft een trio opgepakt voor drugsfeiten, na controle van hun auto in De Panne

De politie vond de auto in de Kerkstraat verdacht, gisteravond rond elf uur. De kentekenplaat op de auto klopte niet. Bij controle bleek er een drugsgeur in de auto te hangen, een drugshond doorzocht de auto.

Geseind

Uiteindelijk is 154 gram marihuana gevonden, verpakt in zakjes met opvallende print. Er lag ook een wapenstok in de auto en cash geld. Een vrouw van 19 uit Moeskroen zat aan het stuur, maar ook de twee anderen, een man van 26 uit Kortrijk en een Ardooise van 19, zijn opgepakt. Twee staan gekend voor drugsfeiten, de man van 26 staat trouwens geseind voor doodslag.