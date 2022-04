Drugs in gevangenissen: meer controle en betere begeleiding

De federale politie gaat straks vaker controleren op drugs in onze gevangenissen. Eén op drie gevangenen blijkt druggebruiker, één op tien komt in de gevangenis voor het eerst met drugs in contact. Er komt daarom een nieuwe aanpak met meer controle en betere begeleiding.

Het zijn harde cijfers waar minister van Justitie Vincent Van Quickenborne mee uitpakt bij de voorstelling in de Gentse gevangenis van zijn begeleidingstraject voor gedetineerde drugsgebruikers. Minstens één keer in de maand controleert het hondenteam van de federale politie er de cellen van de gedetineerden en ook de bezoekers op het bezit van drugs. En die controles worden opgevoerd. Koen Lambrecht, adviseur-directeur Gevangenis Gent: “Cannabis is het meest populair, zowel wiet als hasj. En ook nog altijd heroïne met een kleine 15 procent. Verrassender vind ik de vaststelling wat de gedetineerden zelf aangeven als problematiek. Een goeie veertig procent spreekt over peppers: dat is speed en cocaïne."

Intensieve behandeling

Niets doen is om nog meer problemen vragen. Daarom wordt niet alleen de strijd tegen drugs opgevoerd. Er komt ook een professionele hulpverlening om van de drugs af te raken. Vincent Van Quickenborne: “Er is op dit ogenblik te weinig drugsbegeleiding in de gevangenissen. Vandaar dat we nu een nieuw project hebben ontwikkeld. Om dat te financieren, gebruiken we de winsten die de gevangenis maakt uit arbeid die gedetineerden er verrichten. De behandeling zal zeer intensief zijn. We gaan dus zorgen voor een fulltime coördinator en ook voor voldoende personeel om gedurende veertig weken die mensen individuele en groepstherapie te geven om van hun verslaving af te geraken."

Na een proefperiode in Gent rolt justitie de aanpak ook uit naar de instellingen bij ons. Maar opvallend: Brugge zal daar niet bij zijn. Daar is al een drugsvrije afdeling, zegt de minister. In Ieper is het nog even wachten. Daar zijn net verbouwingswerken gestart. En die zullen twee jaar duren.