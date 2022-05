Droogteschade aan woningen moet verder vergoed worden

Verzekeraars moeten droogteschade aan woningen verder vergoeden tot er een definitieve beslissing valt over de wetswijziging. Dat heeft het Grondwettelijk Hof beslist, schrijft De Tijd.

De verzekeraars eisten een vernietiging, omdat de vele schadeclaims hun voortbestaan zouden bedreigen.

Door de droogte hebben tientallen huizen rond Kortrijk, Rollegem, Bellegem en Aalbeke scheuren door het krimpen van de kleilagen. De brandverzekering kwam vaak niet tussen omdat er ruimte was voor interpretatie. Daarom is vorig jaar, op voorstel van Melissa Depraetere van Vooruit, een wetswijziging goedgekeurd. Tegen de zin van de verzekeraars, maar het Hof gelooft niet dat die vele schadeclaims hun voortbestaan bedreigen. De vergoeding blijft dus gelden tot er een definitieve beslissing valt over de wetswijziging.

