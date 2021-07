Droogte van voorjaar en zomer 2020 erkend als ramp

Dit betekent dat er een tegemoetkoming mogelijk is voor wie schade geleden heeft, zoals landbouwers met teeltschade. Er werd in totaal vanuit 261 erkende steden en gemeenten schade gemeld. De tegemoetkoming is mogelijk voor landbouwers die 25% van hun teeltareaal verzekerd hebben met een brede weersverzekering. Op basis van gegevens over de verzekerde boeren wordt geschat dat de tegemoetkoming minimaal 12 miljoen euro zal zijn.

Vlaams minister van landbouw Hilde Crevits: “Het is belangrijk dat deze stap genomen is. Nu is er duidelijkheid voor alle betrokken partijen en kan het Vlaams Rampenfonds zijn werk doen. Niet alle schade die landbouwers hebben geleden, kan vergoed worden, maar dit helpt veel landbouwers toch vooruit.”