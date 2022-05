Droogte: oppompverbod in verschillende beken

Vanaf morgen geldt er een oppompverbod in het stroomgebied van een aantal beken. Dat is beslist op het provinciaal droogteoverleg onder leiding van de gouverneur. De IJzer en de kanalen blijven voorlopig buiten schot.

Sinds 1 april is er in West-Vlaanderen al een permanent onttrekkingsverbod van kracht in het stroomgebied van de Bornebeek en de bovenloop van de Hertsbergebeek. Vanaf morgen komen daar nog tijdelijke onttrekkingsverboden bij voor de stroomgebieden van de Blankaart, de Rivierbeek, de Heulebeek, de Kemmelbeek, de Kerkebeek, de Martjesvaart en de Handzamevaart. Voor de stroomgebieden van de Martjesvaart, Handzamevaart en de Kemmelbeek geldt het verbod wel niet voor het afwaarts traject aan het mondingsgebied van de IJzer. De kaart hieronder geeft een overzicht van de zones waar het onttrekkingsverbod van toepassing is. (lees verder onder de kaart)

Na de tweede helft van april viel er amper neerslag. De weervoorspellingen sturen aan op warme, zomerse dagen met de kans op beperkte neerslag later deze week. Onvoldoende om naar een normale situatie te evolueren. Daarna volgt vermoedelijk een nieuwe droge periode. De verwachting is dat we evolueren naar een uiterst droge situatie met recordwaarden.

De tijdelijke onttrekkingsverboden zijn noodzakelijk om de goede ecologische toestand te vrijwaren. Bij een tekort aan water in combinatie met verminderde waterkwaliteit treedt er voor de beschermde planten- en diersoorten onherstelbare schade op.