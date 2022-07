DROOGTE: Oppompverbod in onze provincie

In West-Vlaanderen is het vanaf maandag verboden om nog water op te pompen uit niet-bevaarbare waterlopen.

Dat meldt gouverneur Carl Decaluwé maandag aan Belga na het droogteoverleg. Het grondwaterpeil in West-Vlaanderen staat te laag en er treedt verzilting op.

Naar aanleiding van de aanhoudende droogte worden er in West-Vlaanderen enkele extra droogtemaatregelen genomen. Zo is het vanaf maandag verboden om water op te pompen uit niet-bevaarbare waterlopen. "Het grondwaterpeil is enorm aan het zakken. De verzilting neemt ook serieus toe. Er bevindt zich zo'n 20 procent in de alarmfase en 40 procent in de waakfase", zegt de gouverneur.

De gouverneur vraagt aan lokale overheden om de brandweer in te zetten indien landbouwers in de problemen komen met drinkwater voor de dieren. Verder roept Decaluwé mensen op tot zuinig watergebruik. "Er zijn voorlopig geen problemen met drinkwater, maar ik wil toch oproepen om in deze droogte zuinig om te springen met water."

