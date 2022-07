Droogte: oppompverbod IJzerbekken breidt uit

Het uitgebreide oppompverbod komt niet helemaal onverwacht: het heeft al een tijdje niet of te weinig geregend. En er waren al opompverboden in de stroomgebieden van de Blankaart, de Rivierbeek, de Heulebeek, en de Kerkebeek en voor de bovenstroomse trajecten van de Handzamevaart, de Kemmelbeek en de Martjesvaart.

Water bijgevuld

Intussen is de IJzer bijkomend aangevuld met water uit de omliggende kanalen. Na een plotse daling van het peil van de IJzer halfweg juni stabiliseerde het peil zich. Bij de start van de zomer was er zo wat ademruimte.

Maar ook deze maand is warm en droog. "Juli startten we droog en warm," zegt Decaluwé. "De al vertraagde aanvoer komt stil te vallen én de waterkwaliteit neemt af. Door de droogte en de veelvuldige wateronttrekkingen is er in de polderwaterlopen minder zoet oppervlaktewater om de verzilting tegen te gaan."

Volgende week maandag is er nieuw droogte-overleg.

