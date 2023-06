Droogte: oppompverbod in 3 regio's in West-Vlaanderen

Door de droogte komt er een oppompverbod in 3 regio's in onze provincie. Dat heeft de gouverneur beslist, na overleg vanmorgen met de betrokken diensten. Het gaat om de regio's rond de Rivierbeek, Heulebeek en Kemmelbeek.

Vanochtend was er voor de tweede keer dit jaar provinciaal droogteoverleg en daarop is beslist dat vanaf vannacht een captatieverbod geldt voor bepaalde waterlopen. Het gaat om de Heulebeek in de regio Ledegem, de Rivierbeek in Oostkamp/Wingene en de Kemmelbeek in de Westhoek.

"Kunnen niet anders"

Gouverneur Carl Decaluwé: "Goed, we zien wat er de komende weken gebeurt, want regen wordt niet voorspeld. We moeten dus op die manier spijtig genoeg ingrijpen. Het voornaamste is dat dankzij de goeie coördinatie van de Vlaamse Waterweg de Polders voorlopig ok zijn omdat er heel veel water vanuit het kanaal via Gent, Brugge, Oostende en Passendale tot bij de Polders geraakt. Dat lukt nog allemaal, maar als het de komende twee weken niet regent zullen we ook daar de zaak moeten opvolgen. Laat ons hopen voor de landbouw dat het zover niet komt."

Het oppompverbod kan misschien verwonderen aangezien het voorjaar erg nat was.

"Het heeft inderdaad veel geregend. We zien dat de grondwatertafel globaal nog goed is, maar we spreken hier over de oppervlaktewateren. Die zijn ecologisch ook kwetsbaar en daarom moeten we voor een stuk ingrijpen. We kunnen niet anders", zegt gouverneur Decaluwé.