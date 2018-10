Droogte erkend als landbouwramp, schadevergoeding voor boeren

Volgens het KMI was het gebrek aan neerslag in die periode in heel Vlaanderen uitzonderlijk. Bovendien veroorzaakte dat enorm veel schade. In heel Vlaanderen werden 12.000 schadegevallen gemeld, waarvan bijna 4.000 uit onze provincie. Het Departement Landbouw en Visserij stelt dan ook voor om volgende gewassen en aanplantingen in aanmerking te laten komen voor een schadevergoeding: groenten, akkerbouwgewassen, nijverheidsgewassen, voedergewassen, fruitteelt, sierteelt en boomkweek.

Schadevergoeding

Alleen geregistreerde landbouwondernemingen kunnen een schadedossier indienen, wanneer het oorzakelijk verband met de droogte werd vastgesteld. De getroffen landbouwers krijgen drie maanden de tijd om een dossier in te dienen. Per schadelijder kan er maximaal 62.400 euro schadevergoeding worden uitbetaald. Daarvoor trekt de Vlaamse regering in 2019 en 2020 jaarlijks 27,5 miljoen euro uit.