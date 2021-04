Droogte dreigt: landbouwsector ongerust

West-Vlaanderen dreigt nu al geteisterd te worden door vroege voorjaarsdroogte. Vooral in de landbouwsector voelen ze nu al de bui hangen, of net niet.

"Qua neerslag wordt april een ramp en ook maart was niet goed," zegt weerman Geert Naessens. Voorlopig wordt er op de velden nog niet beregend om de gewassen gezond te houden, maar het risico op te droge akkers neemt toch toe. Al zeker tot begin mei staat er geen regen op de weerkaarten.

Op de kaart is de droogtesituatie meteen duidelijk. Vooral het Zuidwesten van de provincie kampt stilaan met te weinig water. Maar ook elders wordt het problematisch.

"We zien dat maart te weinig neerslag gaf," zegt Franky Vanroose van het Algemeen Boerensyndicaat, zelf landbouwer in Koekelare. "We hadden 30 tot 50 liter hier in West-Vlaanderen. Voor de maand april zien we hier vooral in de Westhoek amper 12 liter. En er staat een schrale NO-wind. Het wordt echt al heel droog. De plantjes krijgen niet de nodige voeding."

Ook in winter te droog

Ook vorig jaar was het voorjaar, een cruciale periode voor gewassen, historisch droog en dan moet de zomer nog beginnen. "Ook in de winter hebben we te weinig regen," zegt Vanroose, "en de laatste jaren ook te weinig sneeuw. Dat brengt nochtans veel grondwater met zich mee."

Veel factoren samen zorgen voor toenemende watertekorten. Volgens veel landbouwers is het tijd voor ingrijpende, meer structurele maatregelen. "We zijn met oplossingen bezig. Landbouwers vragen vergunningen voor putten. Het is zelfs met 300 procent gestegen. Maar het is allemaal nog in bespreking, ik hoop dat het vlugger gaat.