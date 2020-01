Droogte 2018: al 100 miljoen euro aan landbouwers uitbetaald

Daarmee zijn nu al ruim 6 op de 10 van de 12.007 ingediende dossiers voor de droogte 2018 behandeld en betaald.

De droogte die Vlaanderen in 2018 in haar greep hield, werd in november 2018 door de Vlaamse Regering als landbouwramp erkend. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: “Na de erkenning van de droogte van de lente en de zomer van 2018 als landbouwramp is de procedure om tot uitbetaling te komen snel op gang gebracht. We moeten goed beseffen dat bij dergelijke weerfenomenen landbouwers hun inkomen voor een heel jaar kwijt zijn. Vandaar dat deze schadevergoedingen voor onze landbouwers van groot belang zijn. Meer dan 6 op de 10 dossiers zijn al afgehandeld, de komende maanden willen we ook snel de overige dossiers afronden.”