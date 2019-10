Droog tegen de middag

We halen daarbij met een matige zuidelijke wind zeer zachte maxima van rond 18 graden. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en rustig. Er kan zich wat nevel of mist vormen bij minima rond ongeveer 10 graden. Morgen krijgen we eerst brede opklaringen met flink wat zon. Het is zeer zacht met maxima tussen 18 en 20 graden. In de late middag zijn er meer wolken met kans op een lokaal buitje. Vrijdag is het afwisselen tussen wolken en opklaringen bij maxima rond 18 graden. De naar zuidwest draaiende wind trekt dan wat in kracht aan.

