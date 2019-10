Droog maar bewolkt vandaag

We krijgen een betrokken maar in hoofdzaak droge zaterdag met maxima tot een graad of 17.

Vanavond en vannacht neemt de bewolking verder toe, met regen tegen de ochtend. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen zondag trekt een actieve storing over de provincie met van tijd pittige buien. Na de middag krijgen we een droger intermezzo maar de regen blijft op de loer. De maximumtemperatuur blijft steken op 16 graden, en het wordt ook stormachtig. Zeker aan de Oostkust kunnen de rukwinden uithalen tot 80 of 90 per uur.

Maandag profiteren we tijdelijk van hoge luchtdruk die storingen uit de buurt houdt en krijgen we rustiger weer met opklaringen. Maar vanaf dinsdag schakelt de herfst een versnelling hoger met een mix van regen, buien en wind. Het kwik haalt dan met moeite 15 graden. Ook later in de week valt er van tijd veel neerslag.