Afgelopen weekend heeft een dronken bestuurster een spoor van vernieling achtergelaten in de Rekkemstraat in Lauwe, bij Menen. Ze ramde vijf auto's.

De vrouw reed in op een wagen, die op die manier botste met twee andere voertuigen. Daarna raakte de bestuurster nog twee auto's. Volgens ooggetuigen was de vrouw onder invloed. Niemand raakte gewond, maar de schade was dus groot. (lees verder onder de foto)

Het ongeval gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag, uitgerekend tijdens het West-Vlaams weekend zonder alcohol en drugs in het verkeer. Dat is een controleweekend waarmee gouverneur Decaluwé de nationale BOB-campagne wil steunen.