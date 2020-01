Dronken bestuurder rijdt in op KBC-bank

Een beschonken bestuurder reed deze ochtend met zijn Audi een KBC-bankkantoor binnen in Kortemark.

De bestuurder van de Audi zou een 46-jarige man uit de buurt zijn. De man wilde naar eigen zeggen in de straat parkeren, maar reed vooruit in plaats van achteruit omdat hij verkeerd koppelde.

Volgens politiezone Polder blies hij positief en was hij onder invloed van cocaïne en amfetamines. De man zal voor de politierechter moeten verschijnen.

De gevel is zwaar beschadigd en het raam is gedeeltelijk gebarsten. Er is geen onmiddellijk instortingsgevaar. Het bankkantoor blijft vandaag dicht, maar zou maandag al weer open gaan.