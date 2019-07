Dronken bestuurder rijdt in op bronzen beeld op Waregemse Markt

Afgelopen nacht rond 4.40 uur is een 18-jarige bestuurder met z’n wagen ingereden op het bekende bronzen beeld op de Markt van Waregem. De bestuurder had te veel gedronken en legde een positieve ademtest af, klinkt het bij politiezone Mira.

De bestuurder reed samen met 3 andere inzittenden in de Stormestraat, richting de Markt, aan een hoge snelheid. De Ford Focus ging daarbij uit de bocht en botste op het monument. "Er waren ook twee voorbijgangers in de buurt, die lichtgewond raakten door rondvliegende brokstukken", zegt commissaris Michaël Vanden Heede van politiezone Mira. Eén van de lichtgewonden is een jongeman uit Anzegem, hij raakte gekwetst aan z'n linkeronderbeen.

Positieve ademtest

Na het ongeval vluchtten de inzittenden te voet weg, maar de politie kon snel achterhalen wie de bestuurder van de wagen was. "Waarschijnlijk was het groepje op de terugweg van dancefestival Hype-O-Dream, want de 18-jarige bestuurder legde een positieve ademtest af", aldus Vanden Heede.

Uithangbord

Het bronzen beeld op de Waregemse Markt, van de hand van de Wervikse kunstenaar Jan Desmarets, fungeert als uithangbord van de stad. Het draagt de naam ‘Waregem Koerse’ en werd in 2003 geschonken door serviceclub ‘Fifty One’ aan de stad.