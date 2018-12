Dronken bestuurder laat zich twee keer vangen in één uur tijd

Een dronken bestuurder liep dit weekend in Torhout twee keer tegen de lamp bij een alcoholcontrole, in dezelfde straat én binnen het uur.

Politiezone Kouter hield dit weekend in de Oostendestraat in Torhout een alcoholcontrole. Een bestuurder, een man uit Tubeke werd om half twee aan de kant gezet en blies positief. Zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken.

Groot was dan ook de verbazing van de politie toen ze nog geen uur later de man opnieuw aantroffen, in dezelfde straat. Het voertuig van de man werd dan maar getakeld.