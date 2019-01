Drone brengt Het Zwin in beeld

Een kunstuitgeverij heeft voor het eerst toestemming gekregen om Het Zwin in Knokke-Heist met een drone in beeld te brengen.

Zo hebben ze de fauna en flora in het natuurdomein op een unieke manier gefotografeerd. Na nabewerking zal je de foto’s kunnen verkrijgen bij een interieurzaak in Knokke-Heist en zullen ze ook bij een immomakelaar een plaatsje krijgen. Voor het project vliegt de kunstuitgeverij boven de grote Zwinvlakte met een drone met camera. De drone stijgt op aan de bekende Haas van Flanagan en ook de Schotse Hooglanders komen in beeld.