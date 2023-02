Droge start van de week met temperaturen rond 10 graden

In de eerste helft van de week blijft het zacht met maxima vooraan in de dubbele cijfers, maar telkens met veel wolken en weinig opklaringen.

Vandaag krijgen we daarbij een zwaar bewolkte dag met ook weer meer wind. Die kan weer vrij krachtig worden uit het zuidwesten met maxima die rond een 11-12 graden uitkomen. Vanavond en vannacht is het ook bewolkt met minima die niet veel lager gaan uitkomen dan tot rond een 7-tal graden. De nog altijd zuidwestelijke wind neemt wel flink in kracht af.

Morgen wordt een doorslagje van de maandag, maar dan wel weer met minder wind. Die wordt opnieuw matig. Het blijft vrij zacht met maxima rond een 11-12 graden. Woensdag komt er ook veel bewolking aan te pas en mogelijk kan er dan tijdelijk wel eens wat lichte regen of motregen vallen.