Het lijkt een beetje op een drive-in bioscoop. Ouders rijden met hun auto op de speelplaats en volgen de diploma-uitreiking vanuit de wagen. Via een QR Code kunnen ze ook videofilms op hun smartphone of tablet bekijken. Voor de zesdejaars wordt het een afscheid om nooit te vergeten: een corona-veilige proclamatie. Ook bijvoorbeeld het VHSI in Brugge en de Heilige Familie in Ieper organiseren zo’n drive-in-proclamatie.