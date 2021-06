Drinkwater Zuid-West-Vlaanderen bevat meer PFAS dan rest van Vlaanderen

Het drinkwater in de streek rond Kuurne, Kortrijk en Waregem bevat meer PFAS dan de waterwinningsgebieden in de rest van Vlaanderen. Ook in Zwijndrecht en Antwerpen is dit het geval. De concentraties blijven wel ruim onder de Europese norm.

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt. Ze kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. PFAS kwam afgelopen maand in de media omdat er ongerustheid is gerezen over de aanwezigheid van de chemische stoffen in de omgeving van de Oosterweelwerken op Antwerpen-Linkeroever.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid nam samen met de Vlaamse Milieumaatschappij stalen van het drinkwater. Daaruit bleek dat de gemeten waarden in Zuid-West-Vlaanderen schommelen tussen de 30 en 60 nanogram per liter (een nanogram is een miljardste van een gram). In de rest van Vlaanderen ligt dit lager dan 03 nanogram per liter, met uitzondering van Zwijndrecht en Antwerpen. Het onderzoekt dateert van 2018.

De hogere concentratie van PFAS-stoffen hoeven voorlopig nog geen zorgen te baren. De cijfers liggen nog ruim onder de Europese norm die bepaalt dat er maximaal 100 nanogram per liter in ons drinkwater mag zitten.

Bezorgheid bij Groen

De partij Groen is bezorgd over de resultaten van het onderzoek. Volgens Jeremie Vaneeckhout, volksvertegenwoordiger van Groen in het Vlaams Parlement, is er nog geen reden tot acute paniek. Maar hij wijst er wel op dat de cijfers al dateren van 2018. Ondertussen kan de aanwezigheid van de chemische stoffen dus toegenomen zijn. Vaneeckhout vraagt duidelijkheid en nader onderzoek over de bron.