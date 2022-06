"Dringend meer veiligheid voor huisartsen", zegt Orde Geneesheren

Er moet dringend meer veiligheid komen voor huisartsen. Dat zegt de Orde van Geneesheren in West-Vlaanderen als reactie op de gijzeling van de huisarts in Waregem.

Die gijzelingszaak doet denken aan de moord op huisarts Patrick Roelandt uit Izegem, bijna 7 jaar geleden. Opvallend genoeg zijn er voor de veiligheid van huisartsen sinds die tijd weinig of geen maatregelen genomen.

"Weinig veranderd sinds moord op dokter Roelandt"

Dokter Roelandt was op huisbezoek in Ingelmunster, wanneer een patiënt hem vermoordde met een messteek in de hals. De patiënt kreeg daarvoor de maximumstraf van 30 jaar. Maar voor de veiligheid van huisartsen heeft die zaak structureel weinig veranderd, zo blijkt nu bijna 7 jaar na de feiten. Lieven Wostyn, voorzitter provinciale raad Orde der Geneesheren:

"Op dit ogenblik is er weinig gebeurd tenzij misschien de huisartsenwachtposten waar het misschien wel veiliger is om te vertoeven, en het begeleid rijden naar de patiënten, met een chauffeur."

"Alarmknop is ideaal"

Maar het kan beter, en het moet ook beter. Want agressie tegen huisdokters en hulpverleners in het algemeen neemt nog altijd toe. Zo is er ook nog altijd geen officieel protocol voor wat een huisarts moet doen in onveilige situaties.

"Er zou moeten een leidraad komen", zegt Lieven Wostyn. "De overheid moet bepaalde initiatieven nemen. Er moeten bepaalde initiatieven komen vanuit de huisartsenkringen die de wachtdiensten organiseren. Ook de arts mag zijn kop niet in het zand steken en moet voor de nodige beveiligingssystemen zorgen met alarmsystemen.

Het ideale scenario is dat hij maar op één knop hoeft te drukken die een alarm geeft, zodat er onmiddellijk opgetreden kan worden."

Overleg met huisartsenkringen

En ’s nachts zou er altijd iemand extra op pad moeten met de huisarts, zeker bij niet-bekende patiënten. Overleg met de huisartsenkringen en met de politie moet nu meer duidelijkheid brengen.

