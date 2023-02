Drill voor jongeren op legerkamp als voorbereiding op job

Zo'n 40 zesdejaars defensie en veiligheid van het Sint-Vincentiusinstituut in Torhout volgen een opleidingskamp in het leger. In het kwartier Lombardsijde dompelt Defensie hen drie dagen lang als jonge rekruten onder in het leger.

De technische richting bestaat nu twee jaar, wordt steeds populairder en ook defensie ziet heel wat mogelijkheden in de samenwerking met de school. Het gaat er ernstig aan toe. Hier leren jonge mensen wat discipline, tucht en structuur is.

"We hebben natuurlijk enorm veel jonge mensen nodig in onze organisatie. Dat is één van de grote uitdagingen voor defensie", zegt Luitenant-Kolonel Erik Verstraelen van het Kwartier Lombardsijde. Keuze genoeg.

Jongeren onder indruk

In het leger zijn er zo'n 400 soorten jobs. "We hebben hier artilleristen, infanteristen, militaire politie, mechanici, wapenmakers, koks... We hebben enorm veel beroepen. "

In de middelbare school in Torhout stomen ze 40 leerlingen van het 6de jaar klaar voor jobs bij politie, brandweer, justitie, beveiliging én defensie.

"Het was inderdaad ver van hun bed. Nu is het al hun 3de kamp. Hun gsm's verdwijnen ook voor 3 dagen. Dat is al een aanpassing. Maar er is ook orde, tucht, hiërarchie. In het normale burgerleven hebben ze daar weinig mee te maken. Dus het maakt een enorme indruk op hen", zegt Dieter Caluwier, coördinator Defensie en Veiligheid bij SiVi-Torhout.

Ook drill hoort erbij

Ze krijgen alle facetten van het kazerneleven te zien. En een drill is basis voor elke soldaat.

"Ik doe dat heel graag. Je moet voortdurend rekening houden met de anderen in je peloton. En dat is wel redelijk moeilijk", zegt Arne Zoete, 6de jaar defensie en veiligheid SiVi-Torhout.

Defensie groeit in de komende jaren. Ook het kwartier Lombardsijde breidt uit. Er blijkt weer toekomst voor mensen die houden van het leger.