Drijvende kracht achter Waregem Koerse en eventing overleden

In Waregem is gisterenavond Tom Ryckewaert (64) overleden in Waregem. Hij was één van de drijvende krachten achter Waregem Koerse en Eventing Waregem.

Tom Ryckewaert was jarenlang sporttechnisch directeur bij Bloso, terreinverantwoordelijke van Waregem Koerse en hoofd van Eventing Waregem. Goed voor een carrière in de paardenwereld van maar liefst 40 jaar. De Waregem was ook een tijdje vertegenwoordiger binnen het Belgisch Olympisch Comité voor de paardensport.

"Zijn overlijden is een groot verlies voor de organisatie en de paardensport in het algemeen. We zullen hem herinneren als de man die hij was: gedreven, gepassioneerd en met een groot hart", laat Eventing Waregem weten in een eerste reactie.

De organisatie van Waregem Koerse laat weten dat er een rouwregister geopend wordt in het Sporthotel. "Iedereen die het wenst, kan zijn medeleven kan betuigen in dit register", klinkt het daar.