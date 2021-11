Drijvend restaurant in Mercatordok

In Oostende opent overmorgen een drijvend restaurant de deuren. Net voor de lockdown was alles klaar om met de bouw te beginnen, en dus hebben de chef en zijn zakenpartner hun ambitieuze plannen toch uitgevoerd. Ondanks deze moeilijke tijden.

In het Mercatordok dobberen niet alleen zeilboten maar nu dus ook een restaurant. De Italiaanse chef opende in 2019 een zaak in het centrum van de stad maar droomde van een restaurant op een boot. Het werd een drijvend restaurant op een ponton met prachtig zicht op de Mercator.

Vito Centomani, Resto Vito: "Ik kom uit een vissersfamilie. Mijn twee broers zijn kapitein en hebben allebei een boot. Nu is het mijn beurt. Ik had geluk dat de stad voor deze plek in de haven koos. Het is een mooie droom, een prachtig zicht. Het is fantastisch om met zicht op het water te kunnen koken. Het is prachtig."