Drifters aan rotonde Poco Loco vragen om vrijspraak

Twee bestuurders die zouden gedrift hebben, dat is al slippend rijden, op de rotonde aan het bedrijf Poco Loco in Roeselare hebben vanochtend de vrijspraak gevraagd.

Volgens hun advocaat is er een probleem met het tijdstip van het misdrijf en kan het openbaar ministerie niet aantonen dat hun cliënt effectief aan het stuur zat.

In januari circuleerde een filmpje met een paarse Porsche op de sociale media, driften was opeens een hype. Bestuurders riepen elkaar op om het te doen en de politie hield in Roeselare zelfs speciale controles.

De rechter stelde vandaag de zaak van de bestuurder van de paarse Porsche vanochtend uit omdat zijn advocaat er niet was. Anderen die hem imiteerden, waren er wel. Twee van hen ontkenden dus de feiten en vroegen de vrijspraak wegens gebrek aan bewijzen. Eén persoon, een man van 22 uit Izegem die aan het station van Roeselare driftte na het zien van de paarse Porsche, bekende wel. Maar, volgens zijn advocaat daagde de bestuurder van de Porsche haar cliënt uit. Volgens haar was er ook geen gevaar voor anderen. Ze vroeg dan ook deels de vrijspraak.

