Driesterrenchef Goossens verantwoordelijk voor restaurant in hotel La Réserve in Knokke

Peter Goossens, de bekende driesterrenchef van Hof van Cleve in Kruisem wordt de nieuwe chef het iconische hotel La Réserve in Knokke. Deze zomer hebben Marc Coucke en Bart Versluys dat overgenomen.

Het hotel is in handen van Coucke en Bart Versluys. Zij zullen de komende jaren meer dan 7 miljoen investeren in het luxehotel. Er komt onder meer een nieuwe lobby en de wellness & spa krijgt een upgrade. Daarnaast wordt ook in het restaurant geïnvesteerd, dat dus onder leiding komt te staan van Peter Goossens.

"Peter zal de volledige verantwoordelijkheid, coördinatie én de receptuur van het nieuwe restaurant van La Réserve voor zijn rekening nemen", klinkt het in een persbericht. Het vernieuwde restaurant moeten openen in de zomer van 2023.